Ações de chips pressionam e índice europeu recua após alerta da ASML

As ações europeias caíram acentuadamente pouco antes do fechamento depois que a Bloomberg informou que Trump deve demitir o chair do Fed, Jerome Powell. Mas Trump disse mais tarde que não está planejando fazer isso.

"Isso é algo em que o mercado vê estabilidade como uma coisa boa", disse Joe Saluzzi, sócio e cofundador da Themis Trading. "É uma situação volátil. Não creio que o mercado seja da opinião de que precisamos de um novo chair do Fed."

A empresa holandesa ASML exerceu o maior peso sobre o STOXX, caindo 11,4% - sua maior queda em nove meses - depois de alertar que talvez não consiga atingir crescimento em 2026, apesar de as receitas do segundo trimestre terem superado as expectativas.

Outras ações de chips, incluindo BE Semiconductor, ASMI e STMicroelectronics, caíram entre 2,1% e 5,2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,13%, a 8.926,55 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,21%, a 24.009,38 pontos.