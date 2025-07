ASML diz que pode não alcançar crescimento de receita em 2026

Contudo, as reservas líquidas do grupo holandês, o número mais observado no setor, ficaram 25% acima das expectativas, em 5,54 bilhões de euros. A estimativa de consenso dos analistas era de 4,44 bilhões de euros, de acordo com a Visible Alpha.

As máquinas de litografia EUV da ASML representaram 42% dessas reservas, ou 2,3 bilhões de euros.

A máquina, o sistema de impressão de circuitos de chips mais avançado do mundo, é a principal tecnologia de fabricação por trás dos chips de ponta usados nas unidades de processamento gráfico da Nvidia ou nos Macs e iPhones da Apple .

(Reportagem de Nathan Vifflin em Amsterdã)