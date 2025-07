Atividade econômica dos EUA acelera, mas perspectivas são pessimistas, diz Fed

Por Ann Saphir e Howard Schneider

(Reuters) - Empresas dos Estados Unidos informaram ao Federal Reserve em junho e no início de julho que a perda de mão de obra imigrante está aumentando suas dificuldades com os efeitos das políticas comerciais em rápida mudança, à medida que as estratégias econômicas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, começam a ganhar força.

O último retrato da economia do banco central dos EUA, divulgado nesta quarta-feira, mostrou que a atividade se acelerou nas últimas semanas, mas a perspectiva foi "neutra a ligeiramente pessimista", conforme empresas relataram que as tarifas de importação mais altas estavam pressionando os preços.