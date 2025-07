Brasil lida com custos dos hotéis da COP30, sob pressão de países em desenvolvimento

Por Manuela Andreoni

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil assegurou nesta quarta-feira a governos estrangeiros preocupados com os preparativos para a cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) em novembro que disponibilizou quartos suficientes para acomodar as dezenas de milhares de pessoas que devem estar na cidade de Belém para o evento, mesmo que a oferta ainda esteja aquém das projeções de público do próprio país.

Valter Correia, secretário extraordinário do Brasil para a cúpula, conhecida como COP30, apresentou um plano para priorizar as necessidades dos países em desenvolvimento e das nações insulares, cujos representantes expressaram indignação durante uma conferência em Bonn, na Alemanha, argumentando que os preços altíssimos das acomodações em Belém poderiam excluí-los da COP30.