Chefe de comércio da UE vai discutir tarifas em Washington, diz porta-voz da UE

BRUXELAS (Reuters) - O chefe de comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, irá a Washington nesta quarta-feira para negociações sobre tarifas, disse um porta-voz da UE à Reuters, acrescentando que ele se reunirá com o secretário de comércio, Howard Lutnick, e com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações da UE a partir de 1º de agosto, um nível que a Europa diz ser inaceitável e que acabaria com o comércio normal entre dois dos maiores mercados do mundo.

A Comissão Europeia, que supervisiona o comércio para a UE, preparou-se para aplicar possíveis tarifas sobre 72 bilhões de euros (US$83,63 bilhões) em produtos norte-americanos - de aeronaves Boeing e uísque bourbon a carros - se as negociações comerciais com Washington fracassarem.