Dólar à vista fecha quase estável a R$5,5611 na venda

Às 17h02 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,14%, aos R$5,5815.

Pela manhã o dólar chegou a se reaproximar dos R$5,60 em meio ao desconforto dos agentes em relação à guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na véspera, o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse que iniciou uma investigação sobre práticas comerciais "injustas" do Brasil, uma semana depois de o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras a partir de 1º de agosto.

Internamente, a falta de solução para a disputa em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) era outro fator de influência no câmbio. Na terça-feira, a audiência de conciliação promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) entre governo e Congresso terminou sem acordo.

O avanço do dólar no exterior pela manhã, após a divulgação de dados de preços ao produtor nos EUA em junho, era outro fator de sustentação das cotações no Brasil.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de R$5,5958 (+0,65%) às 10h49.