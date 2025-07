Dólar sobe diante de incertezas sobre tarifa dos EUA ao Brasil e IOF

Com isso, diante das incertezas na cena doméstica, os investidores optavam por fugir de ativos mais arriscados, o que, no mercado cambial, significava pressão sobre o real.

"O mercado está em compasso de espera, mas com viés de proteção, aumentando a demanda por dólares", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"O mercado está reagindo ao aumento das tensões Brasil-EUA. Essa investigação, que foi um expediente já usando pelos EUA contra outro países, está piorando um pouco a percepção. Indefinição do IOF também não foi bom", completou.

No exterior, o foco também tem permanecido nas disputas comerciais, à medida que os mercados acompanham as negociações tarifárias dos EUA com seus principais parceiros, como União Europeia e Japão, antes do prazo de 1º de agosto para a entrada em vigor de tarifas mais altas.

Nesta semana, as atenções têm se voltado para o potencial impacto das taxas de importação sobre a inflação dos EUA, com números mostrando na véspera que a alta dos preços ao consumidor acelerou em junho, mas em linha com o esperado.

Operadores têm mantido as apostas de que o Federal Reserve deve cortar a taxa de juros até duas vezes neste ano, com a primeira redução possivelmente em setembro, apesar da pressão de Trump por cortes imediatos nos juros.