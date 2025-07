Dólar tem leve alta na abertura com tarifas dos EUA e IOF em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira, conforme os investidores ponderavam sobre as recentes ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto o mercado nacional monitorava o impasse entre governo e Congresso em torno do IOF.

Às 9h09, o dólar à vista subia 0,23%, a R$5,5723 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,22%, a R$5,585.