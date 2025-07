EDP assina renovação da concessão de distribuidora de energia elétrica do ES

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia portuguesa EDP assinou nesta quarta-feira com o Ministério de Minas e Energia a prorrogação por mais 30 anos do contrato de distribuição de energia elétrica no Espírito Santo.

A empresa é a primeira de 19 distribuidoras a ter sua concessão renovada sob novas regras colocadas pelo governo para cobrar uma melhor prestação da distribuição de energia aos consumidores e modernizar os serviços diante de mudanças do setor elétrico brasileiro.

(Por Letícia Fucuchima)