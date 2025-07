EUA iniciam investigação sobre práticas comerciais do Brasil

Por Andrea Shalal e Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse na terça-feira que iniciou uma investigação sobre práticas comerciais "injustas" do Brasil, uma semana depois de o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras

A guerra comercial de Trump, lançada desde o início de seu segundo mandato em janeiro, estabelece tarifas sobre quase todos os parceiros comerciais dos EUA, com o objetivo de reordenar a economia global e acabar com décadas do que ele chama de discriminação contra os Estados Unidos.