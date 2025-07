Goldman Sachs supera estimativas de lucro no 2º tri com receita recorde de negociação de ações

Por Saeed Azhar e Niket Nishant

(Reuters) - O lucro do Goldman Sachs superou as expectativas de Wall Street no segundo semestre, uma vez que a turbulência nos mercados elevou a receita de sua divisão de ações a um nível recorde, e um aumento nas negociações impulsionou a divisão de banco de investimento.

Os resultados refletem uma tendência crescente de turbulência no mercado, que impulsiona as mesas de operações em Wall Street, à medida que os investidores reequilibram suas carteiras para gerenciar os riscos relacionados às tarifas.