Ibovespa fecha com alta tímida e quebra sequência de perdas; GPA salta

DESTAQUES

- GPA ON saltou 10,66%, principal variação positiva do Ibovespa, ampliando a valorização mensal para 14,61% e tendo como pano de fundo comunicação do grupo, após o fechamento do mercado na terça-feira, de que membros da família Coelho Diniz, dona da rede de supermercados de mesmo nome, elevaram a participação na companhia para 17,7%. Em meados de maio, a fatia da família na varejista era de 10%. O GPA também tem André Luiz Coelho Diniz entre seus conselheiros.

- VALE ON subiu 0,91%, endossada pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,05%, a 773 iuanes (US$107,70) a tonelada.

- BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,1%, devolvendo parte das perdas na sessão depois que o JPMorgan reduziu o preço-alvo para o papel de R$28 para R$26, citando preocupações com o aumento da inadimplência no agronegócio, onde o BB possui atuação significativa. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,49%, BRADESCO PN caiu 0,25% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou em queda de 0,36%.

- PETROBRAS PN caiu 0,5% e PETROBRAS ON perdeu 0,86%, em linha com o declínio do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedeu 0,28%, a US$68,52.

- USIMINAS PNA perdeu 4,52%, com o "downgrade" da recomendação do Goldman Sachs para "neutra" e redução do preço-alvo para R$5,2, ante R$8,4. "Apesar dos ganhos recentes nas ações e da rentabilidade, acreditamos que a Usiminas ainda enfrenta desafios cíclicos e estruturais significativos, principalmente devido ao nível elevado (e competitivo) das exportações de aço da China em 2025, assim como à necessidade de investimentos contínuos acima do nível de depreciação para melhorar a eficiência e a competitividade estrutural", disseram analistas no relatório do GS.