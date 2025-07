Ibovespa recua puxado por Petrobras em dia de vencimento de opções

- PETROBRAS PN caía 1,16% e PETROBRAS ON perdia 0,84%, em linha com o declínio do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 1%, a US$68,02.

- HAPVIDA ON caía 1,37%, a R$33,12, após o UBS BB cortar o preço-alvo da ação de R$60 para R$55. Na semana até agora, o papel ainda apresenta variação positiva de cerca de 2%.

- GPA ON avançava 1,88%, entre as principais variações positivas do Ibovespa. Na terça-feira, após o fechamento do mercado, o grupo informou que membros da família Coelho Diniz alcançaram uma participação de 17,7% na companhia.

- YDUQS ON caía 4,29%, acumulando um declínio de cerca de 17% no mês de julho até o momento. Se mantiver o viés de baixa até o fim do mês, esta será a primeira queda mensal do ano para o papel. No setor, COGNA ON recuava 2,58%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,69%, em sessão mista para bancos, com BRADESCO PN caindo 0,25%, SANTANDER BRASIL UNIT em baixa de 1,76% e BANCO DO BRASIL ON perdendo 1,82%, mas BTG PACTUAL UNIT com variação positiva de 0,07%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)