Índices acionários da China recuam com preocupações sobre comércio

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta quarta-feira, uma vez que persistiram as preocupações sobre as relações comerciais com os Estados Unidos, enquanto Hong Kong perdeu ganhos anteriores e fechou em baixa depois que investidores reagiram à retomada das vendas de chips para a China pela Nvidia.

O índice SSEC, em Xangai, caiu 0,03%, enquanto o índice CSI300 recuou 0,3%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que o país enfrentará a China "de uma forma muito amigável".