Nvidia aumentará vendas de chips H20 para China após redução das restrições de exportação dos EUA

PEQUIM/SHANGAI (Reuters) - A Nvidia aumentará o fornecimento de chips H20 em conformidade com a China nos próximos meses e buscará levar semicondutores mais avançados para o segundo maior mercado de tecnologia do mundo, disse o presidente-executivo Jensen Huang em um evento em Pequim.

As declarações de Huang foram feitas depois que a empresa mais valiosa do mundo disse que planejava retomar as vendas do chip de inteligência artificial H20 para a China, uma medida que o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse ser parte das negociações sobre terras raras.

"O H20 foi liberado de sua proibição, a largura de banda da memória é extremamente boa e será excelente para modelos de linguagem de grande escala e outros novos modelos", disse Huang.