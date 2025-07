Petróleo recua e alta de estoques de combustível nos EUA compensa sinais de crescimento da demanda

Os estoques de gasolina dos EUA aumentaram em 3,4 milhões de barris na semana passada, informou a Administração de Informação de Energia. Analistas esperavam um aumento de 1 milhão de barris.

Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo de aquecimento, aumentaram em 4,2 milhões de barris, mostraram dados da Administração de Informação de Energia, superando em muito as expectativas de um aumento de 200.000 barris.

"Acho que o mercado está desapontado com os grandes aumentos nos estoques de gasolina e destilados, já que as refinarias estão operando quase em seus níveis mais altos do ano, transformando petróleo em produtos refinados", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, referindo-se às taxas de refinaria de quase 94% da capacidade total.