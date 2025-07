Plus Byte vence leilão da ponte internacional de São Borja-Santo Tomé

A ponte foi construída a partir de um acordo binacional assinado em 1989, ligando a cidade brasileira de São Borja, no Estado do Rio Grande do Sul, à argentina Santo Tomé.

A CS Infra, do grupo Simpar, também disputou a concessão, com a oferta de US$26,6 milhões de outorga, ágio de 0,38% sobre o preço mínimo.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, edição Michael Susin)