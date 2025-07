Preços ao produtor dos EUA ficam inalterados em junho

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos ficaram inalterados em junho uma vez que um aumento no custo das mercadorias devido às tarifas sobre as importações foi compensado pela fraqueza dos serviços.

A leitura inalterada do índice de preços ao produtor para a demanda final no mês passado seguiu-se a um aumento revisado para cima de 0,3% em maio, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de avanço de 0,1% relatado anteriormente em maio.

Nos 12 meses até junho, os preços ao produtor aumentaram 2,3%, depois de avançarem 2,7% em maio.