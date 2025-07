Presidente do Fed de Dallas prevê que juros permanecerão estáveis por mais algum tempo

Até o momento, as tarifas não deixaram uma grande marca na inflação, disse ela, porque as empresas acumularam estoques antes da imposição das taxas e estão esperando para ver onde elas vão parar antes de repassar custos extras aos consumidores.

"Analisaremos os dados ao longo dos próximos meses antes de termos uma boa leitura de como elas estão afetando os preços em geral", disse ela.

Também é possível, disse ela, "que alguma combinação de inflação mais branda e enfraquecimento do mercado de trabalho exija juros mais baixos em breve", disse ela, observando que as tarifas podem não aumentar a inflação tanto, e que leves sinais de arrefecimento do mercado de trabalho podem indicar uma piora na perspectiva da atividade econômica.

O Fed tem mantido sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro passado. A maioria dos membros sinalizou que deseja esperar pelo menos mais dois meses antes de retomar os cortes de juros, pois estão preocupados com os preços mais altos decorrentes das tarifas.

O aumento dos preços ao consumidor em junho sugere que a inflação pela medida visada pelo Fed - a taxa em 12 meses do índice PCE, que em maio foi de 2,3% - "provavelmente subirá um pouco", disse Logan.

"Eu gostaria de ver a inflação baixa continuar por mais tempo para me convencer", disse ela.