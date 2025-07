Reforma da OMC busca comércio mais justo e tomada de decisão mais fácil para acabar com paralisia

Outras propostas incluem permitir que os membros optem por não participar das decisões e permitir que subconjuntos de países avancem nas negociações sem consenso total.

"O sistema multilateral do pós-guerra como o conhecemos está morto", disse Roberto Azevêdo, diretor-geral da OMC de 2013 a 2020, à Reuters, chamando as discussões de reforma de uma situação de "fazer ou morrer" para a OMC em particular.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, transmitiu a posição dos EUA aos membros em um documento restrito visto pela Reuters, de que uma abordagem de "reforma pela prática" -- de melhorias práticas e incrementais no funcionamento da organização -- é "vazia" e não conseguiria lidar com as questões estruturais mais profundas.

Os EUA disseram em sua agenda de política comercial para 2025 que sua paciência está "se esgotando" e que as principais questões não serão resolvidas até que a China e outras grandes economias -- o que implica países como a Índia -- abram mão de seus privilégios.

Em junho, a China disse que havia ouvido "cada palavra" das preocupações dos EUA, expressando abertura para discutir tais privilégios, bem como tarifas e política industrial.

A missão da Índia na OMC não respondeu a um pedido de comentário.