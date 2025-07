Stellantis descontinua programa de células de combustível a hidrogênio e produção de vans

Os fornecedores de peças automotivas Michelin e Forvia disseram que a decisão da Stellantis foi uma surpresa e terá "sérias consequências operacionais e financeiras" para a Symbio, uma joint venture na qual a Stellantis adquiriu uma participação em 2023.

A Stellantis é seu principal cliente, respondendo por quase 80% do volume de negócios da Symbio, disse Forvia.

"A principal preocupação da Michelin é o impacto que isso terá sobre os funcionários da Symbio, tanto na França quanto no exterior", disse a fabricante de pneus em um comunicado.

A Symbio emprega mais de 650 pessoas, de acordo com seu site. Em 2023, a empresa inaugurou uma gigafábrica no leste da França, bem como um novo centro na Califórnia.

A Stellantis informou que iniciou conversas com os acionistas da Symbio para avaliar as consequências de mercado atuais e preservar os melhores interesses da joint venture, em conformidade com suas respectivas obrigações.

Imparato disse que a montadora teve que "tomar decisões claras e responsáveis para garantir nossa competitividade e atender às expectativas de nossos clientes com nossa ofensiva de veículos elétricos e híbridos de passeio e comerciais leves".