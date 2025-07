STOXX 600 oscila pouco com negociações comerciais e balanços em foco

A ASML recuava 7,7%, caminhando para sua maior queda diária em nove meses, depois que o maior fornecedor global de equipamentos de fabricação de chips de computador alertou que pode não atingir o crescimento em 2026, apesar de os resultados do segundo trimestre terem superado as expectativas.

Os comentários pesavam sobre o setor de tecnologia, que caía 1,3%, com os fabricantes europeus de chips BE Semiconductor perdendo 2,8% e ASMI recuando 3,8%.

As mais recentes previsões de lucros divulgadas na terça-feira mostraram uma perspectiva de deterioração da saúde das empresas europeias, já que as declarações tarifárias mais recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentaram a incerteza nos negócios.

"Analisando a temporada de lucros, espera-se que a Europa seja a mais atingida", disse Anthi Tsouvali, estrategista do UBS Global Wealth Management, citando a incerteza causada pelas tarifas, a fraca confiança empresarial e a pressão sobre as margens decorrente da acumulação de estoques.

Nos EUA, o foco agora se volta para os dados de preços ao produtor, depois que os números da inflação ao consumidor na terça-feira indicaram que as tarifas estão começando a ter um impacto sobre os preços.

No comércio, Trump disse na terça-feira que os EUA imporão uma tarifa de 19% sobre os produtos da Indonésia em um acordo, além de oferecer novos detalhes sobre as tarifas planejadas sobre produtos farmacêuticos.