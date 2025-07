Tarifas de Trump colocam 100.000 empregos em risco na África do Sul, diz chefe do banco central

Ele disse que as estatísticas que mostram que as exportações de carros sul-africanos para os Estados Unidos caíram mais de 80% na esteira das tarifas de importação impostas aos carros pelo governo Trump em abril são muito preocupantes.

"Se não encontrarmos medidas alternativas, o impacto sobre os empregos poderá ser de cerca de 100.000, e é isso que estamos enfrentando", disse o presidente do banco central.

A África do Sul já tem uma das maiores taxas de desemprego do mundo, com a taxa oficial de 32,9% no primeiro trimestre deste ano.

Grupos de agricultores também alertaram sobre o impacto adverso das tarifas sobre os produtores de cítricos, macadâmia, uvas, vinho, sucos de frutas e couro de avestruz.

Somente no setor de cítricos, as tarifas colocaram 35.000 empregos em risco e ameaçam devastar cidades como Citrusdal, que dependem fortemente das exportações para os EUA.

(Reportagem de Sfundo Parakozov e Nelson Banya)