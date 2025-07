Taxas dos DIs sobem puxadas por Treasuries longos após Trump ameaçar demissão de Powell

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,87%, ante 13,812% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,95%, ante 13,89%.

Pela manhã, a CBS e a Bloomberg informaram que Trump havia indicado a um grupo de republicanos da Câmara que demitiria Powell. A ameaça de substituição do chair do Fed fez os rendimentos de curto prazo dos títulos norte-americanos -- que refletem as apostas de curto prazo nos juros -- despencarem. Por outro lado, entre os Treasuries de longo prazo os yields dispararam: o yield do título de 30 anos bateu nos 5,069% às 12h53.

O movimento nos Treasuries refletiu a avaliação de que, com um novo comando no Fed, os juros cairiam no curto prazo, mas isso exigiria taxas mais altas no longo prazo.

Este avanço dos rendimentos de 30 anos nos EUA deu força às taxas dos DIs no Brasil, em especial no trecho longo da curva. Às 12h37, a taxa do vencimento para janeiro de 2033 atingiu a máxima de 14,030%, em alta de 14 pontos-base ante o ajuste.

À tarde Trump disse que não está planejando demitir Powell, mas sua mensagem foi ambígua. Após ter lançado uma nova rodada de críticas contra o chair do Fed, ele se recusou a rejeitar completamente a possibilidade de destituí-lo.

"Não descarto nada, mas acho que é altamente improvável, a menos que ele tenha que sair por fraude", disse Trump, referindo-se às recentes críticas da Casa Branca e de parlamentares republicanos aos custos excessivos da reforma de US$2,5 bilhões da sede histórica do Fed, em Washington. Não houve nenhuma indicação de fraude, e o Fed rebateu as críticas.