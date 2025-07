Trump diz que acordo comercial com Índia está próximo e que acordo com Europa é possível

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista transmitida pela Real America's Voice nesta quarta-feira que seu governo estava muito próximo de um acordo comercial com a Índia e que um acordo poderia ser alcançado com a Europa, mas acrescentou que era muito cedo para descrever a perspectiva de um acordo com o Canadá.

Trump também disse que provavelmente aplicaria tarifas de 10% ou 15% aos países menores.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)