Trump provavelmente demitirá chair do Fed em breve, informa Bloomberg

Trump tem criticado repetidamente a política monetária do Fed nos últimos meses, irritado com a recusa do banco central dos EUA em reduzir os juros.

As autoridades do Fed têm resistido a cortar os juros até que haja clareza sobre se as tarifas impostas por Trump aos parceiros comerciais dos EUA reacenderão a inflação.

Trump pediu a renúncia de Powell, mas o presidente não tem o poder de demiti-lo por conta de divergências sobre a condução da política monetária.

Powell, que foi nomeado por Trump em 2017 para liderar o Fed e depois nomeado para um segundo mandato pelo presidente Joe Biden quatro anos depois, disse que pretende cumprir seu mandato como chair do Fed, que termina em 15 de maio de 2026.

Na semana passada, a Casa Branca intensificou suas críticas à forma como o Fed está sendo administrado quando o diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russell Vought, enviou uma carta a Powell dizendo que Trump estava "extremamente preocupado" com os custos excedentes da reforma de US$2,5 bilhões de sua sede histórica em Washington.

Powell respondeu pedindo ao inspetor geral do banco central dos EUA que analisasse o projeto.