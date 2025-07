Wall St oscila pouco com dados de inflação e balanços no centro das atenções

"Eles têm se mantido basicamente na mesma faixa. Não é uma história. Portanto, é muito provável que as tarifas não se infiltrem na inflação", disse Robert Ruggirello, diretor de investimentos da Brave Eagle Wealth Management.

O relatório de inflação de terça-feira revelou que o aumento dos preços, impulsionado em parte pelas tarifas do presidente Donald Trump, reduziu as expectativas de cortes mais agressivos na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Operadores estão apostando em apenas 43 pontos-base de afrouxamento pelo Fed até o fim do ano, com um corte em julho fora da mesa.

Em relação aos balanços, o Goldman Sachs subia 0,4% depois de registrar um aumento de 22% no lucro do segundo trimestre, com as grandes oscilações do mercado impulsionando a receita de negociação de ações para níveis recordes.

O Morgan Stanley também registrou um aumento nos lucros, graças à volatilidade do mercado que energizou suas mesas de operações, mas suas ações caíam 1,6%.

Enquanto isso, o Bank of America ganhava 0,4%, já que seus operadores capitalizaram a turbulência do mercado, ajudando a elevar os lucros do segundo trimestre.