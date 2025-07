Wall Street oscila após Trump negar planos de demitir Powell

O Índice de Volatilidade CBOE, o "medidor de medo" de Wall Street, atingiu um pico de mais de três semanas mais cedo, mas recuou em seguida.

Trump tem criticado repetidamente a política monetária do Federal Reserve nos últimos meses, irritado com a recusa do banco central em cortar a taxa de juros. As autoridades do Fed têm resistido a cortar os juros até que haja clareza sobre se as tarifas impostas por Trump aos parceiros comerciais dos EUA reacenderão a inflação.

Uma decisão recente da Suprema Corte não sugere nenhuma mudança no entendimento de longa data de que a lei proíbe um presidente de demitir um chair do Fed por causa de diferença política.

(Reportagem de Pranav Kashyap e Nikhil Sharma em Bengaluru, reportagem adicional de Medha Singh)