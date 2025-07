Ações da Vibra caem com notícia de que Petrobras mira varejo de combustíveis

Por Rodrigo Viga Gaier e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As ações da Vibra Energia caíam nesta quinta-feira, após a Bloomberg News noticiar que a Petrobras está considerando retornar ao varejo de venda de combustíveis e que seu conselho se reunirá esta semana para discutir o assunto.

Por volta das 13h50, as ações da Vibra recuavam cerca de 2,3%, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que caía 0,14%. As ações preferenciais da Petrobras cediam quase 1%.