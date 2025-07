Ações europeias registram primeiro ganho em cinco dias com balanços fortes

O grupo suíço de engenharia ABB saltou quase 10% após registrar sua maior entrada de pedidos trimestrais, impulsionado pela demanda por produtos usados em centros de dados para dar suporte à inteligência artificial.

A francesa Legrand ganhou cerca de 9% depois que a fornecedora de infraestrutura elétrica elevou sua meta de vendas anuais em meio ao forte crescimento no segmento de data centers da América do Norte. A rival Schneider Electric também subiu 7,7%.

As fabricantes de chips europeias recuperaram algumas perdas da sessão anterior, depois que a TSMC, a principal produtora mundial de chips avançados de IA, registrou lucro recorde no segundo trimestre. A ASML subiu 3,9%, após uma queda de 11% na quarta-feira.

Os investidores continuam a aguardar clareza nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia, com o bloco preparando medidas retaliatórias caso as negociações com Washington fracassem.

"Os mercados ainda estão bastante otimistas de que esse pode ser o caso e que as coisas vão progredir nas próximas duas semanas", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,52%, a 8.972,64 pontos.