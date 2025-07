Automóveis e IA impulsionam alta das ações chinesas; upgrade do Citi estimula confiança

As ações do setor automotivo subiram 1,7% depois que autoridades prometeram regular a concorrência excessiva e as intensas guerras de preços no setor de veículos elétricos.

Analistas do Citi elevaram as ações da China para "overweight", citando perspectivas de balanços comparativamente melhores, avaliações razoáveis e temas estruturais, como IA e reformas de governança corporativa.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,60%, a 39.901 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,08%, a 24.498 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,37%, a 3.516 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,68%, a 4.034 pontos.