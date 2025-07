Banco da Inglaterra avalia risco de choques no dólar para bancos diante de receios com Trump, dizem fontes

Os bancos globais têm exposição significativa ao dólar em seus balanços, o que os torna vulneráveis a potenciais choques de financiamento.

Embora o Federal Reserve dos EUA tenha dito que quer continuar a disponibilizar dólares no sistema financeiro, as mudanças de política de Trump levaram os aliados europeus a reexaminar sua dependência de Washington.

Enquanto isso, as críticas repetidas de Trump ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e os relatos de que o chefe do banco central pode ser demitido estão levantando preocupações sobre a perda de independência do Fed e as repercussões sobre o dólar.

O mercado de swap multitrilionário é uma parte essencial do sistema financeiro internacional, usado por empresas, incluindo bancos, para trocar outras moedas por dólares e gerenciar necessidades de liquidez em suas redes globais.

De acordo com um estudo do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), no final de 2024 o valor nocional dos derivativos cambiais em todo o mundo era de US$130 trilhões, 90% dos quais envolviam o dólar. Um dia típico registra quase US$4 trilhões em novos contratos de swap cambial, de acordo com o BIS.

Uma das fontes disse à Reuters que os líderes bancários estão particularmente preocupados se o Fed apoiaria um banco de médio porte de fora dos EUA, caso ele enfrente problemas de escassez de dólares. No passado, tal apoio era considerado garantido.