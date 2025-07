Daly, do Fed, diz ser "razoável" esperar dois cortes de juros antes do fim de 2025

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, reiterou nesta quinta-feira que é "razoável" esperar dois cortes na taxa básica de juros antes do final deste ano, especialmente com o impacto das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parecendo mais contido do que o esperado inicialmente.

A inflação ainda está acima da meta de 2% do banco central norte-americano e ainda há "algum trabalho a ser feito" para reduzi-la, disse ela na Cúpula Econômica de Rocky Mountain. Mas o Fed também não quer manter os juros restritivos por muito tempo, pois isso prejudicará desnecessariamente o mercado de trabalho, afirmou.

"Não acho que precisemos desacelerar precipitadamente", disse Daly. "Eu não gostaria de ver mais fraqueza no mercado de trabalho... Eu realmente não gostaria de ver isso, e é por esse motivo que não se pode esperar para sempre" para reduzir os juros.