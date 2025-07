Diretora do Fed prevê que não haverá corte de juros por algum tempo enquanto tarifas repercutem nos preços

O Fed se reúne nos dias 29 e 30 de julho e se espera que os membros mantenham a taxa de juros estável na faixa atual de 4,25% a 4,5%. Seria a quinta reunião consecutiva sem mudanças desde que o Fed interrompeu os cortes de juros em dezembro.

Desde então, o foco se voltou para o impacto que as políticas comerciais e outras políticas do governo Trump terão sobre a inflação, o emprego e o crescimento econômico.

Os membros dizem que estão relutantes em retomar as reduções de juros até que tenham mais certeza de que as tarifas levarão apenas a um ajuste único de preços, como afirmam as autoridades do governo, e não a uma inflação mais persistente.