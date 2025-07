Dólar cai na contramão do exterior e após retomada do decreto do IOF

Às 17h04 na B3 o dólar para agosto -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,41%, aos R$5,5635.

Pela manhã o dólar chegou a superar os R$5,60, acompanhando o avanço das cotações também no exterior após a divulgação de dados robustos da economia norte-americana.

As vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,6% em junho, após queda não revisada de 0,9% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam alta de apenas 0,1%. Já os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 7.000, para 221.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 12 de julho. Economistas previam 235.000 pedidos para a última semana.

Na esteira dos números, o dólar à vista marcou a cotação máxima de R$5,6111 (+0,90%) às 9h33, ainda na primeira hora de negócios.

Com as cotações acima de R$5,60, alguns agentes aproveitaram para vender moeda, o que colocou o dólar em baixa ante o real, a despeito do exterior.

O recuo também ocorria apesar de, na véspera, o ministro do STF do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ter concedido liminar que retoma a vigência da maior parte do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre uma série de operações.