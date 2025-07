Dólar sobe após retomada de vigência de decreto sobre IOF e dados fortes dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,37%, a R$5,607 na venda.

O mercado nacional começava a sessão com a notícia de que Moraes concedeu liminar na quarta-feira que retoma a vigência da maior parte do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Relator do processo aberto pelo governo após o Congresso derrubar a elevação das alíquotas, Moraes determinou em despacho divulgado pelo STF que continue suspenso apenas o trecho que aumentou o IOF sobre o chamado risco sacado.

A decisão de Moraes veio depois que uma audiência de reconciliação promovida pelo STF na terça entre representantes do Executivo e do Legislativo terminou sem acordo, com os dois lados optando por aguardar o veredicto do ministro, o que gerou enorme incerteza no pregão anterior.

O retorno das cobranças maiores do IOF, que já enfrentavam resistência entre agentes do mercado, a partir de uma resolução judicial, e não negociada entre as partes, gerava aversão a ativos mais arriscados no Brasil, com investidores buscando dólares.

"Tem uma força vindo por trás (do cenário externo) que é o dólar reagindo à volta do IOF nas operações de câmbio. Isso acaba dando uma pressão para o dólar valorizar sobre o real", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.