Estoques empresariais dos EUA ficam inalterados em maio

Eles aumentaram a uma taxa anualizada de US$160,5 bilhões no primeiro trimestre, uma vez que as empresas estocaram antes das tarifas do presidente Donald Trump sobre produtos importados, adicionando 2,59 pontos percentuais ao PIB, o maior valor desde o quarto trimestre de 2021.

Mas isso foi insuficiente para compensar um peso recorde de 4,61 pontos percentuais do aumento acentuado no déficit comercial que resultou do dilúvio de importações. A economia contraiu em um ritmo de 0,5% no trimestre de janeiro a março.

Os estoques do varejo aumentaram 0,3% em maio, conforme estimado em um relatório antecipado publicado no mês passado, depois de permanecerem inalterados em abril. Os estoques no atacado caíram 0,3% em maio.

(Reportagem de Lucia Mutikani)