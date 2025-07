Ibovespa fecha quase estável após pregão morno com cautela sobre tarifas e fiscal

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por sua vez, disse ter certeza de que Lula conversará com Trump se houver circunstância -- argumentando que os dois líderes ainda não se encontraram por falta de oportunidade.

Também repercutiu a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de retomar parcialmente o decreto do IOF, assim como a aprovação no Senado, em primeiro turno, do texto-base da PEC com novas regras para pagamento de precatórios a partir de 2027 e a aprovação na Câmara de projeto de lei que permite usar até R$30 bilhões em recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar dívidas de produtores rurais afetados por calamidades públicas.

"Isso traz certa cautela", disse Nagai. "Mas o mercado já tem em mente que tanto o Executivo quanto o Legislativo têm uma pré-disposição de aumentar os gastos, principalmente no período antes das eleições. O corte de gastos será trabalho do próximo presidente."

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 1,01%, tendo como pano de fundo notícia da Bloomberg News de que a companhia considera retornar ao varejo de venda de combustíveis para limitar os preços nas bombas. No entanto, fontes disseram à Reuters que a Petrobras não tem planos de voltar a vender combustível no varejo, com uma delas observando que a estatal possui uma cláusula de não concorrência com a Vibra, sua antiga subsidiária, até 2029. VIBRA ENERGIA ON fechou em queda de 2,22%. Analistas da Ativa disseram enxergar a possível reentrada da Petrobras no varejo de combustíveis como negativa do ponto de vista alocativo e estratégico.

- VALE ON recuou 0,18%, sem conseguir se segurar no azul, apesar da segunda sessão consecutiva de alta para os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian avançou 1,81%, a 785,5 iuanes (US$109,39) a tonelada.