Ibovespa recua com IOF e dados dos EUA no radar; Braskem sobe

Investidores digeriam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na véspera, de retomar a vigência da maior parte do decreto do governo sobre o IOF, depois que a audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo sobre o tema terminou sem acordo.

O noticiário também incluía a aprovação no Senado, em primeiro turno, do texto-base da PEC com novas regras para pagamento de precatórios a partir de 2027 e a expectativa de que vá ao ar nesta quinta um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as tarifas dos Estados Unidos.

Desde que atingiu seu pico histórico, em 4 de julho, o Ibovespa tem apresentado um viés baixista, saindo do patamar de 141 mil pontos para oscilar perto dos 135 mil pontos.

Para o trader Cândido Piovesan, da mesa de alocação da Nippur Finance, o índice está passando por um movimento de "correção natural" após as máximas históricas recentes.

"O mercado realiza lucros enquanto digere os ruídos políticos", afirmou Piovesan, acrescentando ver, estruturalmente, fundamentos positivos para o índice no médio e longo prazos.

Na análise gráfica Diário do Grafista, do Itaú BBA, estrategistas disseram que o Ibovespa testou a região dos 134.000 pontos e, abaixo desta, o índice ganhará força no movimento de queda em direção aos 132.800 e 127.900 pontos.