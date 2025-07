Independência é o "DNA dos bancos centrais", afirma o presidente do Bundesbank

Por Maria Martinez

DURBAN (Reuters) - O chefe do Bundesbank alertou nesta quinta-feira contra a interferência na independência dos bancos centrais após os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

"A independência dos bancos centrais é o DNA dos bancos centrais", disse o presidente da autoridade monetária da Alemanha, Joachim Nagel. "Portanto, acredito que é perigoso brincar com a independência de um banco central."