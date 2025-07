Investidores da Meta e Zuckerberg chegam a acordo sobre julgamento de privacidade do Facebook

WILMINGTON, DELAWARE (Reuters) - Mark Zuckerberg e os atuais e ex-diretores e executivos da Meta chegaram a um acordo nesta quinta-feira para encerrar o litígio que pede US$8 bilhões por danos que eles supostamente causaram à empresa ao permitir repetidas violações da privacidade dos usuários do Facebook, disse um advogado dos acionistas a um juiz de Delaware na quinta-feira.

As partes não revelaram detalhes do acordo e os advogados de defesa não se dirigiram à juíza, Kathaleen McCormick, do Tribunal de Chancelaria de Delaware. McCormick suspendeu o julgamento no momento em que ele entrava em seu segundo dia e parabenizou as partes.

O advogado dos autores da ação, Sam Closic, disse que o acordo foi fechado rapidamente.