Japão mantém negociações sobre tarifas dos EUA com Lutnick e pretende se reunir com Bessent

Por Leika Kihara e Kentaro Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre as tarifas norte-americanas nesta quinta-feira, enquanto Tóquio corre para evitar uma taxa de 25% que será imposta a menos que um acordo seja fechado até o prazo final de 1º de agosto.

Durante a ligação telefônica de 45 minutos, os dois lados "reconfirmaram a posição um do outro sobre as medidas tarifárias dos EUA e tiveram uma conversa profunda", disse o governo do Japão em um comunicado, acrescentando que Tóquio continuará o diálogo com Washington.