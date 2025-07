Lucro trimestral da Citizens Financial cresce com aumento das taxas e receita de juros

As provisões do banco para perdas de crédito caíram 10%, para US$164 milhões no segundo trimestre, ressaltando a confiança na saúde do consumidor. O M&T Bank também registrou uma redução nos fundos de emergência.

Embora as taxas de mercado de capitais da Citizens tenham caído 21,6%, para US$105 milhões, suas taxas de patrimônio, que também refletem sua crescente unidade de private banking, aumentaram 17%, para US$88 milhões.

Suas ações subiram mais de 7,3% em 2025, até o último fechamento, em comparação com um ganho de 10,7% no índice KBW Bank .

(Reportagem de Ateev Bhandari em Bengaluru)