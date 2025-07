Lula veta aumento em número de deputados

"Ao prever a ampliação do número de parlamentares, a medida acarreta aumento de despesas obrigatórias, sem a completa estimativa de impacto orçamentário, de previsão de fonte orçamentária e de medidas de compensação, onerando não apenas a União, mas também entes federativos", afirma a mensagem.

Caberá agora ao Congresso Nacional, em sessão conjunta, decidir se mantém ou derruba o veto do presidente.

O veto de Lula tem potencial de criar uma nova frente de atrito entre Executivo e Legislativo, após o embate envolvendo o decreto presidencial que aumentou a alíquota do imposto sobre operações financeiras (IOF), derrubado pelo Congresso, levando o governo a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liminar que retoma a vigência da maior parte do decreto.

O aumento no número de cadeiras na Câmara é amplamente impopular. Segundo pesquisa do instituto Quaest, encomendada pela corretora Genial Investimentos e divulgada na quarta, 85% dos entrevistados desaprovam o aumento no número de deputados aprovado pelo Congresso, enquanto apenas 9% aprovam.

(Por Eduardo Simões)