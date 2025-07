Novartis melhora previsão de lucro para 2025, não vê impacto na ameaça de tarifas dos EUA

A Novartis agora espera que o lucro operacional básico do ano inteiro aumente em pouco mais de dez por cento, em comparação com os dois dígitos baixos citados anteriormente.

"A médio prazo, estamos colocando em prática os vários elementos de um plano para garantir que possamos mitigar qualquer impacto", disse Narasimhan, principalmente um compromisso de gastar US$23 bilhões para construir e expandir instalações nos Estados Unidos.

"Com tempo suficiente, devemos ser capazes de chegar lá e evitar impactos significativos das tarifas", acrescentou.

No longo prazo, a Novartis quer reestruturar sua produção para o mercado norte-americano, com um impulso para que os principais produtos também sejam produzidos lá, revertendo uma política anterior de expandir a capacidade na Europa e em outras regiões para atender aos Estados Unidos.

O lucro operacional do segundo trimestre, ajustado para itens especiais, subiu 20%, para US$5,9 bilhões, ligeiramente acima das previsões dos analistas, enquanto as vendas subiram 12%, para US$14 bilhões.

O promissor medicamento Kisqali da empresa fez com que a receita aumentasse 64%, chegando a US$1,2 bilhão, enquanto as vendas do Entresto, seu medicamento cardíaco de grande sucesso, aumentaram 24%, chegando a US$2,36 bilhões - embora os analistas esperem ventos contrários com a entrada no mercado de um medicamento genérico mais barato a partir do segundo semestre.