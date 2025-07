Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem

As demissões permaneceram em geral baixas, embora a incerteza econômica decorrente da política comercial tenha deixado as empresas hesitantes em aumentar as contratações. Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que tarifas mais altas entrarão em vigor em 1º de agosto para as importações de diversos países, incluindo México, Japão, Canadá e Brasil, além da União Europeia.

Em abril, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre quase todas as importações, dando aos países um período de 90 dias para negociar acordos comerciais.

O relatório de pedidos de auxílio s abrangeu o período durante o qual o governo pesquisou os empregadores para o relatório de emprego de julho. Foram abertas 147.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em junho, embora quase metade dos tenha sido no setor público.

A contratação tímida é ressaltada pelo número crescente de pessoas recebendo cheques de auxílio-desemprego. O número de pessoas que recebem o benefício após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 2.000 para 1,956 milhão em dado com ajuste sazonal, durante a semana encerrada em 5 de julho. O início de um novo trimestre pode ter influenciado o nível atual dos chamados pedidos contínuos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)