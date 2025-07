PepsiCo espera queda menor no lucro anual devido à demanda nos EUA e dólar mais fraco

(Reuters) - A PepsiCo disse nesta quinta-feira que estava esperando uma queda menor no lucro anual, ajudada por uma recuperação na demanda por suas bebidas energéticas e marcas de refrigerantes mais saudáveis nos Estados Unidos, bem como pelos benefícios de taxas de câmbio favoráveis.

As ações da fabricante de Gatorade subiram 1,6% nas negociações do pré-mercado, depois que a empresa divulgou resultados melhores do que os esperados para o segundo trimestre. As ações caíram cerca de 11% este ano.

A PepsiCo, assim como sua rival Coca-Cola, respondeu a uma mudança na demanda dos consumidores por bebidas e lanches mais saudáveis oferecendo mais opções, como a marca de refrigerante prebiótico Poppi, recentemente adquirida. Ela também lançou novos sabores de suas marcas populares de salgadinhos, Lay's e Doritos, para atender a um paladar diversificado.