Petróleo sobe US$1 após novos ataques de drones a campos de petróleo no Curdistão iraquiano

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram US$1 nesta quinta-feira, depois que drones atingiram os campos de petróleo do Curdistão iraquiano pelo quarto dia, apontando para um risco contínuo na região volátil.

Os preços futuros do petróleo bruto Brent fecharam em US$69,52 por barril, com alta de US$1,00, ou 1,46%. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) terminaram em US$67,54 por barril, com alta de US$1,16, ou 1,75%.