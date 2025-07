S&P 500 e Nasdaq marcam recordes com dados e balanços apontando para força do consumidor

O Nasdaq terminou em recorde em seis das sete sessões anteriores, e o S&P 500 registrou seis melhores resultados desde 27 de junho.

Wall Street tem registrado um forte desempenho desde que se recuperou de uma queda após os anúncios de tarifas no "Dia da Libertação" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de abril. No entanto, esta semana foi vista como um campo de provas para esses ganhos, com uma série de relatórios econômicos importantes e o início da temporada de balanços do segundo trimestre.

Os dados econômicos e os balanços corporativos "estão mostrando que o pano de fundo econômico ainda é bastante sólido e, portanto, os mercados conseguiram subir esta semana com alguns dados que sustentam a direção que estamos seguindo", disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial.

As vendas no varejo dos EUA tiveram uma forte recuperação em junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira. Investidores perceberam um impulso econômico renovado e confiança entre consumidores, após dados mistos sobre a inflação, que mostraram a estagnação dos preços ao produtor e um aumento nos preços ao consumidor no mesmo mês.

As ações de tecnologia foram impulsionadas, em particular as fabricantes de chips dos EUA, depois que a TSMC, principal produtora mundial de chips avançados de inteligência artificial, registrou um lucro trimestral recorde, dizendo que a demanda por IA estava ficando mais forte.

As ações da TSMC listadas nos EUA ganharam 3,4%.