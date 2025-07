Swatch não atinge as estimativas de vendas devido à baixa demanda na China

(Reuters) - As vendas da Swatch caíram mais do que o esperado no primeiro semestre de 2025, informou a empresa nesta quinta-feira, uma vez que a relojoaria suíça enfrentou fraqueza contínua em seu principal mercado, a China.

A fabricante da Omega, Longines e Tissot, juntamente com seus relógios Swatch de plástico, disse que suas vendas semestrais caíram 7,1% a taxas de câmbio constantes em comparação com o ano anterior para 3,06 bilhões de francos suíços.

A cifra é inferior aos 3,2 bilhões de francos esperados pelo mercado, de acordo com dados da LSEG.